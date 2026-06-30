Северный олень и ученый украсили фасады домов по улице Школьная в Лабытнанги

Скриншоты из видео

В Лабытнанги на домах № 30 и № 32 по улице Школьная появились новые муралы - северный олень и ученый. Об этом сообщила глава Приуральского района Марина Трескова.

Оба арт-объекта объедены темой любви к региону. Мурал с изображением северного оленя создан под девизом: «Ямал согревает!». А портрет ученого-биолога сопровождается жизнеутверждающим слоганом, с которым нельзя не согласиться: «На Ямале здорово!».

- Пусть всем нам будет по-настоящему тепло и здорово на родных ямальских просторах, - обратилась к землякам Марина Трескова.

Кстати, создали изображения талантливые участники фестиваля «ЯМУРАЛ».

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги появился мурал с портретом Юрия Гагарина и его знаменитым высказыванием: «Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полету».

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