Развитие почтовой связи и безопасность на дорогах: о чем говорил Дмитрий Артюхов на заседании правительства Ямала

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов провел заседание правительства округа. Основные темы - развитие почтовой связи и формирование комплексного долгосрочного плана по повышению безопасности на дорогах.

Взяв слово, директор департамента информационных технологий и связи Константин Оболтин доложил, что с 2022 года в рамках соглашения с «Почтой России» на Ямале ведется модернизации почтовых отделений. Только за последние два года в сельских поселениях появилось девять новых модульных отделений, на очереди - открытие еще одного в Сеяхе.

Модернизированные сельские отделения отличаются расширенным функционалом. Например, в Салемале, Лимбяяхе и Правохеттинском можно не только отправить посылку, но и получить услуги МФЦ.

- Для Ямала, где находятся множество небольших и отдаленных поселений, почта исторически была и остается важным связующим звеном с большой землей, - подчеркнул глава региона.

Также он отметил, что совмещение почтового отделения с возможностью получения государственных услуг - это комфорт и удобство для северян. Поэтому практика предоставления услуг МФЦ в сельских отделениях будет расширяться.

А еще в рамках соглашения были отремонтированы семь городских офисов. В планах на ближайший год - обновление двух отделений в Надыме и одного в Новом Уренгое.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Светлана Гиллих рассказала, что по распоряжению правительства РФ на Ямале сформирован план мероприятий комплексной стратегии по повышению безопасности на дорогах, включающий 266 мероприятий.

В их числе - ряд стратегических инициатив, охватывающих просвещение, общественное участие, работу с молодежью и детьми. Ежегодно будет проводиться Всероссийская неделя БДД с Единым днем БДД, продолжатся развитие и модернизация центров профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, создание и развитие мобильных автогородков, поддержка деятельности отрядов юных инспекторов движения и не только.

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