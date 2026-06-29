На Ямале 30 июня 2026 года продолжит держаться жара

Погода на Ямале на 30 июня Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 30 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Температура ночью составит +14...+19 градусов, по западу +8...+13. Днем столбики термометров покажут +28…+33 градуса, местами +20...+25, по западной половине +14...+19.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 15-17 м/с.

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