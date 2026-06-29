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НовостиОбщество29 июня 2026 21:01

На Ямале 30 июня 2026 года продолжит держаться жара

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 30 июня 2026 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 30 июня

Погода на Ямале на 30 июня

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 30 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Температура ночью составит +14...+19 градусов, по западу +8...+13. Днем столбики термометров покажут +28…+33 градуса, местами +20...+25, по западной половине +14...+19.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 15-17 м/с.

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