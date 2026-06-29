Скончался председатель Счетной палаты Ноябрьска Сергей Бездомников

Фото: соцсети Алексея Романова

В Ноябрьске скончался председатель Счетной палаты Сергей Бездомников. Об этом сообщил глава города Алексей Романов.

«Уважаемые родные и близкие Сергея Николаевича! Примите самые искренние соболезнования. Все мы разделяем с вами боль утраты. Память о Сергее Николаевиче - светлом человеке и настоящем профессионале - навсегда останется в наших сердцах», - написал он в своих соцсетях.

Сергей Николаевич работал на Ямале с 1996 года в сфере экономики, получил ученую степень кандидата экономических наук. В 2016 году занял пост начальника департамента экономики, а затем - заместителя главы администрации.

В течение девяти лет Сергей Бездомников возглавлял Счетную палату, занимался финансовым контролем исполнения бюджета города.

Прощание с ним состоится в храме Архистратига Михаила 30 июня в 15:00. Похороны пройдут в Тюмени.

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