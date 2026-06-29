Фото предоставлено КП

Тендер на ремонт дорог в Новом Уренгое выиграл подрядчик с поддельными документами. Выявить это удалось благодаря проверке исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Желая показаться надежной компанией и выиграть тендер, ее сотрудники предоставили фиктивные документы по реконструкции автодороги в Перми. На самом же деле фирма не имела никакого отношения к этой работе и вообще не имела нужного отпыта.

- Предоставив поддельные документы юридическое лицо стало победителем трех электронных аукционов и с ним заключили контракты на сумму свыше 66 миллионов рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В данный момент следователями заведены три уголовных дела по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой.

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