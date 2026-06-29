Надымская компания по добыче торфа незаконно вырубила лес на 720 тысяч рублей Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Надымская компания, занимающаяся добычей торфа, незаконно вырубила лес. Обнаружить нарушение удалось благодаря проверке природоохранной прокуратуры.

- Установлено, что юридическим лицом при разработке месторождения по добыче торфа совершена рубка лесных насаждений в отсутствие разрешительных документов, - прокомментировали в надзорном органе.

Не мешкая, прокурор обратился в суд с иском о взыскании ущерба на сумму более 720 тысяч рублей и, по итогу заседания, в его удовлетворении было отказано. Но гособвинитель не согласившись с принятым решением и оспорил его в апелляционном порядке.

В настоящее время причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Деньги уже поступили в бюджет округа.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Красноселькупском районе сотрудники фирмы нарубили дров на 270 тысяч рублей.

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