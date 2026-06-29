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НовостиОбщество29 июня 2026 8:21

Надымская компания по добыче торфа незаконно вырубила лес на 720 тысяч рублей

В Надымском районе незаконно вырубили лес на 720 тысяч рублей
Марина Прохорова
Надымская компания по добыче торфа незаконно вырубила лес на 720 тысяч рублей

Надымская компания по добыче торфа незаконно вырубила лес на 720 тысяч рублей

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Надымская компания, занимающаяся добычей торфа, незаконно вырубила лес. Обнаружить нарушение удалось благодаря проверке природоохранной прокуратуры.

- Установлено, что юридическим лицом при разработке месторождения по добыче торфа совершена рубка лесных насаждений в отсутствие разрешительных документов, - прокомментировали в надзорном органе.

Не мешкая, прокурор обратился в суд с иском о взыскании ущерба на сумму более 720 тысяч рублей и, по итогу заседания, в его удовлетворении было отказано. Но гособвинитель не согласившись с принятым решением и оспорил его в апелляционном порядке.

В настоящее время причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Деньги уже поступили в бюджет округа.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Красноселькупском районе сотрудники фирмы нарубили дров на 270 тысяч рублей.

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