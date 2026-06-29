«Развитие страны на десятилетия вперед»: глава Ямала принял участие в съезде «Единой России»

Фото: соцсети Дмитрия Артюхова

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в первом этапе XXIII съезда партии «Единая России». Он прошел в Москве 28 июня и собрал крупнейших политических деятелей страны, в том числе президента Владимира Путина.

Обращаясь к собравшимся, глава государства подчеркнул, что Россия всегда была сильна народной сплоченностью, и сегодня особенно важно сохранить и приумножить это единство.

Новый курс партии определяет развитие страны на десятилетия вперед. В центре внимания - суверенитет и благополучие людей с опорой на традиции, историю и семейные ценности.

- В обновленную Народную программу - главный стратегический документ партии - северяне предложили более 40 тысяч идей - их собрали в прямых диалогах. Земляки говорили о транспорте, энергетике, жизни коренных народов и о том, как сделать наш суровый край еще комфортнее. Как и прежде, предложения регионов будут услышаны и войдут в рабочий документ партии. Он станет основой для многих реальных решений и важных для жителей изменений, - сказал Дмитрий Артюхов.

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