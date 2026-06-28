На Ямале 29 июня 2026 года будет жарко: воздух прогреется до +33 градусов

Погода на Ямале на 29 июня Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 29 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Температура ночью составит +15...+20 градусов, по западу +7...+9. Днем столбики термометров покажут +28…+33 градуса, по западу +20...+22.

Ветер северо-восточный с переходом на восточный 8-13 м/с.

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