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НовостиПроисшествия28 июня 2026 8:15

Дорожный хаос на Ямале: в двух городах за сутки под колесами оказались пятеро, включая детей

На дорогах Ямала за сутки пострадали пять человек, включая двоих детей
Серафима Краснова
На дорогах Ямала за сутки пострадали пять человек, включая двоих детей.

На дорогах Ямала за сутки пострадали пять человек, включая двоих детей.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Новом Уренгое произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали четыре человека. Первое ДТП случилось на пересечении улиц Центральная магистраль и Ватолина, где столкнулись два легковых автомобиля.

Пострадавшие 1991, 1978, 2001 и 2005 годов рождения получили травмы, не требующие госпитализации, и им было назначено амбулаторное лечение. Кроме того, в Муравленко на улице Дружбы народов легковой автомобиль сбил 5-летнего ребёнка. Пострадавший был доставлен в городскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее в Новом Уренгое на улице Магистральной водитель автомобиля Peugeot 3008 сбил несовершеннолетнего, который передвигался на самокате в жилой зоне. Ребёнок также был доставлен в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение.

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