Дорожный хаос на Ямале: в двух городах за сутки под колесами оказались пятеро, включая детей

На дорогах Ямала за сутки пострадали пять человек, включая двоих детей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Новом Уренгое произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали четыре человека. Первое ДТП случилось на пересечении улиц Центральная магистраль и Ватолина, где столкнулись два легковых автомобиля.

Пострадавшие 1991, 1978, 2001 и 2005 годов рождения получили травмы, не требующие госпитализации, и им было назначено амбулаторное лечение. Кроме того, в Муравленко на улице Дружбы народов легковой автомобиль сбил 5-летнего ребёнка. Пострадавший был доставлен в городскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее в Новом Уренгое на улице Магистральной водитель автомобиля Peugeot 3008 сбил несовершеннолетнего, который передвигался на самокате в жилой зоне. Ребёнок также был доставлен в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение.

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