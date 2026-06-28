Смертельный риск: что привело к гибели двух мужчин на необорудованном пляже в ЯНАО

В Муравленко на запрещённом для купания озере утонули двое мужчин. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Муравленко на необорудованном для купания озере за спорткомплексом «Ямал» 27 июня утонули двое мужчин. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО, из воды были извлечены тела погибших 1989 и 1983 годов рождения.

В связи с трагедией в Единой дежурно-диспетчерской службе города напомнили, что данный водоём является запрещённым для купания. На берегу установлен предупреждающий знак, и вход в воду для нарушителей влечёт за собой административную ответственность.

Единственным официально разрешённым и безопасным местом для отдыха у воды в Муравленко остаётся пляж в парке «Месторождения», который оборудован спасательными постами и соответствует всем требованиям безопасности.

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