Пламя на «трассе жизни»: на Ямале сгорел 30-метровый железнодорожный мост

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.

За прошедшие сутки на Ямале пожарные расчеты трижды выезжали на тушение возгораний. Как сообщили в ГУ МЧС по ЯНАО, в результате происшествий погибших и пострадавших нет.

Одно из самых масштабных ЧП произошло на 1094-м километре автодороги Сургут — Салехард, где загорелись элементы конструкции неэксплуатируемого железнодорожного моста длиной 30 метров, в результате чего сооружение было уничтожено.

В городе Ноябрьске на территории городской свалки «Ханто-1» горела сухая трава на площади три квадратных метра. Кроме того, в Салехарде на улице Игарской огонь охватил ряд гаражных боксов на общей площади 100 квадратных метров.

Также стоит отметить, что 23 июня на Ямале было зарегистрировано два пожара: в Новом Уренгое горел нежилой вагончик с мусором на площади 50 квадратных метров, а в Тарко-Сале — расселённый дом на улице Юбилейной, где огонь повредил стены и потолок на 30 квадратных метрах.

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