На Ямале два поселка остались без света: энергетики устраняют аварию. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Утром 28 июня жители посёлков Яр-Сале и Тазовский остались без электроснабжения. Как сообщили в администрациях муниципалитетов, на обеих территориях произошло аварийное отключение, которое затронуло всю инфраструктуру посёлков.

К устранению неполадок уже приступили специалисты ресурсоснабжающих организаций. В настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии. Причины аварии пока не уточняются. Это уже второй подобный случай на Ямале за неделю.

Ранее, 23 июня, поэтапное отключение и последующее восстановление электроснабжения происходило в городе Лабытнанги и микрорайоне Обской.

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