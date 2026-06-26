Трагедия на протоке Янгота: что на самом деле стало причиной гибели 18-летней девушки

В ЯНАО 18-летняя девушка утонула во время купания с подругой. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Ямальском районе следователи проводят проверку по факту гибели 18-летней девушки. Трагедия произошла 23 июня в селе Панаевск.

Жительница 2008 года рождения вместе с подругой отправилась купаться на протоку Янгота, откуда уже не вернулась. Поиски продолжались несколько дней, и 26 июня тело погибшей было обнаружено на берегу.

При первичном осмотре внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время следствие устанавливает точные причины и обстоятельства трагедии. Это уже второй подобный случай на воде в округе за последние дни.

Ранее, 22 июня, в Салехарде в районе зоны отдыха на Полябте было найдено тело 45-летнего мужчины, который отдыхал у реки с приятелями.

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