Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июня 2026 9:55

Трагедия на протоке Янгота: что на самом деле стало причиной гибели 18-летней девушки

В ЯНАО 18-летняя девушка утонула во время купания с подругой
Серафима Краснова
В ЯНАО 18-летняя девушка утонула во время купания с подругой.

В ЯНАО 18-летняя девушка утонула во время купания с подругой.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Ямальском районе следователи проводят проверку по факту гибели 18-летней девушки. Трагедия произошла 23 июня в селе Панаевск.

Жительница 2008 года рождения вместе с подругой отправилась купаться на протоку Янгота, откуда уже не вернулась. Поиски продолжались несколько дней, и 26 июня тело погибшей было обнаружено на берегу.

При первичном осмотре внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время следствие устанавливает точные причины и обстоятельства трагедии. Это уже второй подобный случай на воде в округе за последние дни.

Ранее, 22 июня, в Салехарде в районе зоны отдыха на Полябте было найдено тело 45-летнего мужчины, который отдыхал у реки с приятелями.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.