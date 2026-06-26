Трагедия на воде: на Ямале за сутки нашли тела двух утонувших. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксированы два трагических случая гибели людей на воде. В Панаевске и Салехарде из рек Обь и Полябта были извлечены тела мужчины и девушки.

В селе Панаевск, в реке Обь у дебаркадера, было обнаружено тело девушки 2008 года рождения. По информации пресс-службы ГУ МЧС по ЯНАО, страшную находку сделали местные жители. Обстоятельства, при которых несовершеннолетняя оказалась в воде, сейчас выясняются.

Второе ЧП произошло 22 июня в Салехарде. В районе городской зоны отдыха на реке Полябта погиб мужчина 1978 года рождения. По данным спасательного ведомства, он отдыхал у воды с приятелями. В какой-то момент он отошёл к реке, после чего знакомые его больше не видели.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ОМВД по Салехарду, которые организовали поисковые работы. К сожалению, несмотря на предпринятые усилия, обнаружить мужчину живым не удалось.

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