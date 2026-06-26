Северная надбавка для полиции: на Ямале увеличат выплаты для удержания кадров

На Ямале с 1 июля увеличат региональные доплаты полицейским. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля 2026 года в Ямало-Ненецком автономном округе будут увеличены региональные доплаты для сотрудников полиции. Это решение, принятое губернатором Дмитрием Артюховым, направлено на укрепление кадрового состава в труднодоступных и отдалённых населённых пунктах региона.

Повышенные доплаты будут получать: участковые уполномоченные; инспекторы по делам несовершеннолетних.

Меры необходимы для того, чтобы привлечь и удержать квалифицированные кадры в сложных для комплектования территориях, где работа полиции особенно важна для обеспечения безопасности и правопорядка.

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