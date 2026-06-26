Фальшивый чек на детский отдых: в Салехарде бизнесвумен попалась на попытке обмана государства

В Салехарде бизнесвумен подозревают в мошенничестве с выплатами на детский отдых. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Салехарде следователи завели уголовное дело в отношении 43-летней бизнесвумен, которую подозревают в попытке незаконного получения социальной выплаты. По данным ОМВД России по ЯНАО, женщина пыталась получить от государства не менее 150 тысяч рублей, предоставив поддельные документы.

По версии следствия, подозреваемая подала заявление на возмещение расходов за отдых троих несовершеннолетних детей. Чтобы обосновать свои требования, она приложила к документам фиктивные квитанции об оплате отдыха в другом регионе.

Попытка хищения бюджетных средств была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Женщина не успела получить деньги. В отношении неё возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 159.2 УК РФ («Покушение на мошенничество при получении выплат»). Ведется дальнейшее расследование.

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