Ловкость рук или холодный расчет: как нелегальное казино в Ноябрьске принесло организаторам 20 млн

Ловкость рук или холодный расчет: как нелегальное казино в Ноябрьске принесло организаторам 20 миллионов. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Ноябрьский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении организованной группы, которая на протяжении полутора лет незаконно организовывала и проводила азартные игры. Преступная деятельность осуществлялась в арендованном нежилом помещении и принесла злоумышленникам доход в особо крупном размере — более 20 миллионов рублей.

По решению суда, организатор преступной схемы приговорён к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 900 тысяч рублей. Остальные участники группы также понесли наказание: каждому из них суд назначил штраф в размере 1 миллиона рублей.

Кроме того, согласно решению суда, со всей группы была конфискована сумма более 20 миллионов рублей в доход государства. Стоит отметить, что это не первый подобный случай в регионе. В марте прошлого года в Ноябрьске по аналогичной статье о незаконной организации и проведении азартных игр были осуждены трое мужчин.

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