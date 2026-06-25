Студент из Камеруна в Новом Уренгое: как иностранца завербовали в наркосиндикат

На Ямале перед судом предстанет гражданин Камеруна за попытку сбыта наркотиков. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура ЯНАО направила в суд уголовное дело в отношении уроженца Камеруна, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. По информации, предоставленной надзорным ведомством, преступление было совершено в составе организованной группы.

По версии следствия, обвиняемый прибыл в Иркутск в декабре 2025 года с целью изучения русского языка и получения высшего образования. Однако уже в марте 2026 года он стал участником организованной преступной группы. После этого он отправился в Новый Уренгой, где получил партию синтетических наркотиков и начал оборудовать тайники-закладки для их дальнейшего сбыта. К счастью, правоохранительные органы смогли задержать мужчину до того, как он успел довести преступление до конца.

В результате, уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу. Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Напомним, в мае 2026 года в Новом Уренгое также был задержан 39-летний местный житель по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Во время личного досмотра у него были обнаружены 100 свертков с запрещенным веществом.

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