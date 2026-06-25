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НовостиПроисшествия25 июня 2026 10:53

Студент из Камеруна в Новом Уренгое: как иностранца завербовали в наркосиндикат

На Ямале перед судом предстанет уроженец Камеруна за попытку сбыта наркотиков
Серафима Краснова
На Ямале перед судом предстанет гражданин Камеруна за попытку сбыта наркотиков.

На Ямале перед судом предстанет гражданин Камеруна за попытку сбыта наркотиков.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура ЯНАО направила в суд уголовное дело в отношении уроженца Камеруна, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. По информации, предоставленной надзорным ведомством, преступление было совершено в составе организованной группы.

По версии следствия, обвиняемый прибыл в Иркутск в декабре 2025 года с целью изучения русского языка и получения высшего образования. Однако уже в марте 2026 года он стал участником организованной преступной группы. После этого он отправился в Новый Уренгой, где получил партию синтетических наркотиков и начал оборудовать тайники-закладки для их дальнейшего сбыта. К счастью, правоохранительные органы смогли задержать мужчину до того, как он успел довести преступление до конца.

В результате, уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу. Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Напомним, в мае 2026 года в Новом Уренгое также был задержан 39-летний местный житель по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Во время личного досмотра у него были обнаружены 100 свертков с запрещенным веществом.

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