«Велосипедист против легковушки»: в Новом Уренгое автомобиль сбил ребенка на Молодежной

В Новом Уренгое автомобиль сбил ребенка на велосипеде. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Новом Уренгое 24 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок на велосипеде. Инцидент случился на Молодежной улице, где легковой автомобиль столкнулся с юным велосипедистом.

Пострадавший, 2017 года рождения, был незамедлительно госпитализирован в Новоуренгойскую центральную городскую больницу. Характер полученных травм не уточняется.

Это уже второе ДТП за последние дни в городе.Накануне, 23 июня, на улице Геологоразведчиков столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадал мужчина 1986 года рождения.

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