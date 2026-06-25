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НовостиОбщество25 июня 2026 4:28

«Не катайтесь где попало»: автоинспекторы устроили урок ПДД на скейт-площадке в ЯНАО

Ямальские автоинспекторы напомнили детям правила ПДД на скейт-площадке
Серафима Краснова
Фото: ГАИ ЯНАО.

Фото: ГАИ ЯНАО.

В Тазовском автоинспекторы провели профилактическую беседу с детьми на скейт-площадке в рамках акции «МОТО-ВЕЛО-СИМ».

Полицейские напомнили юным велосипедистам и самокатчикам о необходимости носить защитную экипировку, объяснили правила пересечения проезжей части и призвали к бдительности рядом с дорогой. В завершение встречи каждому ребёнку вручили памятку с правилами дорожного движения.

Профилактическая работа особенно актуальна на фоне статистики: за 2026 год в ЯНАО произошло 1785 ДТП, в которых погибли 10 человек и 125 получили травмы, среди пострадавших — 15 детей.

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