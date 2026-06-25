«Не в службу, а в дружбу»: как отдыхавшие ямальские спасатели вынесли детей из горящего дома

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.

В Губкинском сотрудники МЧС, отдыхавшие неподалёку, спасли двоих детей из горящего дома. Трагедия произошла в двухэтажном жилом доме на территории СНТ «Надежда».

Старший инструктор Сергей Политыко, водитель Алексей Санников и помощник начальника смены Артём Леонтьев первыми заметили дым. Не дожидаясь прибытия основных сил, они эвакуировали двух мальчиков 9 и 11 лет, а также вынесли три газовых баллона.

В ходе последующего тушения пожарные обнаружили и обезвредили ещё один газовый и кислородный баллон. Благодаря их слаженным и оперативным действиям никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается дознавателями.

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