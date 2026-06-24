Ямальские вундеркинды: северные школьники показали, как сдать ЕГЭ по физике на 100 баллов

На Ямале пять выпускников сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Ямало-Ненецком автономном округе пять выпускников показали максимальный результат на ЕГЭ по физике. Среди них школьники из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Лабытнанги.

Дмитрий Зайцев из школы №3 Ноябрьска, победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады по физике, был подготовлен педагогом Эльзой Аитовой.

Еще одна выпускница Радмила Якупова из школы имени Коротчаева Нового Уренгоя, которая будет изучать физику, математику и информатику в Тюменском индустриальном университете, была подготовлена Аленой Золотаревской и Владимиром Казазаевым.

Даниил Клочковский из школы №4 Нового Уренгоя, призер и победитель олимпиад МФТИ и НГТУ «Будущее Сибири», был подготовлен Сергеем Семахиным.

Анастасия Пучкова и Вадим Шелабнев из школы №1 Лабытнанги, которые участвовали в Научно-технической олимпиаде и стали победителями регионального этапа ВсОШ по математике, были подготовлены Владиславом Тищенко.

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