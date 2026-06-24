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НовостиОбщество24 июня 2026 12:00

Ямальские вундеркинды: северные школьники показали, как сдать ЕГЭ по физике на 100 баллов

На Ямале пять выпускников сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов
Серафима Краснова
На Ямале пять выпускников сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов.

На Ямале пять выпускников сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Ямало-Ненецком автономном округе пять выпускников показали максимальный результат на ЕГЭ по физике. Среди них школьники из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Лабытнанги.

Дмитрий Зайцев из школы №3 Ноябрьска, победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады по физике, был подготовлен педагогом Эльзой Аитовой.

Еще одна выпускница Радмила Якупова из школы имени Коротчаева Нового Уренгоя, которая будет изучать физику, математику и информатику в Тюменском индустриальном университете, была подготовлена Аленой Золотаревской и Владимиром Казазаевым.

Даниил Клочковский из школы №4 Нового Уренгоя, призер и победитель олимпиад МФТИ и НГТУ «Будущее Сибири», был подготовлен Сергеем Семахиным.

Анастасия Пучкова и Вадим Шелабнев из школы №1 Лабытнанги, которые участвовали в Научно-технической олимпиаде и стали победителями регионального этапа ВсОШ по математике, были подготовлены Владиславом Тищенко.

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