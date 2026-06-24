«Пытался поджечь в тундре»: на Ямале суд рассмотрит дело о жестоком покушении на убийство

Фото: СК России по ЯНАО.

В Лабытнанги суд рассмотрит дело о покушении на убийство человека, совершённом в тундре.

Следственный комитет по ЯНАО завершил расследование. По версии следствия, в феврале 2026 года мужчина из личной неприязни избил своего знакомого, а затем попытался его поджечь. Преступление не было доведено до конца благодаря своевременной медицинской помощи пострадавшему.

- Судебная экспертиза установила, что обвиняемый страдает психическим заболеванием и не осознавал опасность своих действий, - сообщили в ведомстве.

В связи с этим прокуратура направила в суд ходатайство о применении к нему принудительных мер медицинского характера вместо тюремного заключения.

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