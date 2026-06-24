«Ледяной обстрел»: на ямальскую деревню обрушился град размером с виноград

На Ямале выпал град размером с виноград и объявлен «желтый» уровень опасности. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

На юге Ямала 23 июня во время грозы выпал крупный град размером с виноград. Как сообщили очевидцы в местном паблике, погодный катаклизм длился около пяти минут, после чего небо прояснилось.

Однако, по прогнозам синоптиков, нестабильная погода сохранится и 24 июня. На юге Ямало-Ненецкого автономного округа действует «жёлтый» уровень опасности из-за грозы — период предупреждения установлен до 22:00. На севере региона аналогичные предупреждения действуют до 23:00 среды.

Кроме того, с 11:00 до 23:00 среды объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за ветра, порывы которого могут достигать 15–17 метров в секунду.

Несмотря на осадки, температура воздуха остаётся аномально высокой: днём столбик термометра будет показывать от +28 до +33 градусов, что характерно для установившейся на территории региона волны жары.

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