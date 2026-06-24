«Будущее России решают на Ямале»: Артюхов встретился с участниками кадрового резерва

Фото: правительство ЯНАО.

В эти дни на Ямале проходит региональная стажировка для участников комплексной программы развития федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе России. В рамках этого визита губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провёл рабочую встречу со слушателями, на которой они представили главе региона первые наработки своих проектных инициатив.

Фото: правительство ЯНАО.

Для понимания контекста стоит отметить, что сама программа реализуется Институтом ВШГУ Президентской академии с января 2024 года во исполнение Указа Президента России. Её главная цель — профессиональное развитие управленцев, включённых в федеральный кадровый резерв, через комплексное формирование и совершенствование ключевых компетенций, необходимых для обеспечения эффективного государственного управления. Программа является модульной и включает в себя не только теоретические занятия, но и практические региональные стажировки в восьми субъектах РФ, в число которых вошёл и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Стажировка в Ямале продлится неделю. Участники федерального кадрового резерва работают над проектом в рамках комиссии Государственного совета РФ по направлению «Молодёжь и дети». В ходе полевых исследований и глубокого погружения в специфику арктического региона команда планирует выявить ключевые проблемные зоны. Среди приоритетных направлений для анализа, например, рассматриваются необходимость усиления работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и задачи по противодействию деструктивным явлениям в молодёжной среде.

Фото: правительство ЯНАО.

На встрече с Дмитрием Артюховым участники презентовали предварительные решения, выработанные в ходе их работы. В числе предложений, вынесенных на обсуждение, фигурируют разработка единого стандарта воспитательной деятельности, а также развитие системы наставничества. В свою очередь, губернатор ЯНАО поделился с гостями лучшими региональными практиками и наработками округа в сфере реализации молодёжной политики, продемонстрировав конкретные примеры успешных проектов на Ямале.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.