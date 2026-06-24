«Будущее России решают на Ямале»: Артюхов встретился с участниками кадрового резерва

В эти дни на Ямале проходит региональная стажировка для участников комплексной программы развития федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе России. В рамках этого визита губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провёл рабочую встречу со слушателями, на которой они представили главе региона первые наработки своих проектных инициатив.
Для понимания контекста стоит отметить, что сама программа реализуется Институтом ВШГУ Президентской академии с января 2024 года во исполнение Указа Президента России. Её главная цель — профессиональное развитие управленцев, включённых в федеральный кадровый резерв, через комплексное формирование и совершенствование ключевых компетенций, необходимых для обеспечения эффективного государственного управления. Программа является модульной и включает в себя не только теоретические занятия, но и практические региональные стажировки в восьми субъектах РФ, в число которых вошёл и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Стажировка в Ямале продлится неделю. Участники федерального кадрового резерва работают над проектом в рамках комиссии Государственного совета РФ по направлению «Молодёжь и дети». В ходе полевых исследований и глубокого погружения в специфику арктического региона команда планирует выявить ключевые проблемные зоны. Среди приоритетных направлений для анализа, например, рассматриваются необходимость усиления работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и задачи по противодействию деструктивным явлениям в молодёжной среде.
На встрече с Дмитрием Артюховым участники презентовали предварительные решения, выработанные в ходе их работы. В числе предложений, вынесенных на обсуждение, фигурируют разработка единого стандарта воспитательной деятельности, а также развитие системы наставничества. В свою очередь, губернатор ЯНАО поделился с гостями лучшими региональными практиками и наработками округа в сфере реализации молодёжной политики, продемонстрировав конкретные примеры успешных проектов на Ямале.
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