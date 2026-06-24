«Бумажная» миграция: в Ноябрьске судят организаторов фиктивной регистрации

В Ноябрьске накрыли банду, торговавшую документами для мигрантов. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ноябрьска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу на четырёх жителей Ямала.

По версии следствия, в 2025 году группа лиц за деньги занималась организацией незаконного пребывания иностранцев в России. Они принимали на себя обязательства предоставить необходимые документы, выдавали фиктивные сертификаты о знании русского языка и законодательства, а затем передавали эти бумаги в органы миграционного учёта.

- Таким образом, они осуществляли фиктивную постановку иностранцев на учёт по месту пребывания. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу, - заявили в надзорном органе.

Напомним, санкция инкриминируемых деяний предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

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