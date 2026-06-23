В Ноябрьске медведь устроил пробежку по обочине. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Лесные обитатели Ямала продолжают удивлять жителей северных городов. На этот раз в гости к людям в Ноябрьске пожаловал медвежонок. Инцидент произошёл по пути к дальнему СМП, который вплотную окружён густыми лесами.

Горожане, заметив хищника, не растерялись и поспешили снять его на видео. На кадрах, снятых из салона автомобиля, видно, как косолапый с припрыжкой мчится по дороге, совершенно не обращая внимания на сигналящие ему машины, а затем скрывается в лесу.

«Зверь выглядел спокойно и не проявлял агрессии — просто пересекал местность вдоль трассы», - делится автор видеозаписи в социальных сетях.

Вслед за хищником даже стихийно организовался небольшой автопробег из нескольких машин, которые сопровождали его, громко сигналя.

Видео: группа NSK.

Однако власти призывают жителей не умиляться, а проявлять крайнюю осторожность. Департамент жизнеобеспечения официально предупредил граждан о необходимости быть внимательными и при обнаружении диких животных немедленно звонить в службу 112.

Власти подчёркивают, что контакт с дикими зверями может быть смертельно опасен. В качестве трагического примера приводится случай из-под Ноябрьска, где медведь, которого мужчина подкармливал два года, внезапно напал и задрал своего «благодетеля».

Ранее мы рассказывали о том, что житель Ямала заснял на камеру маленького лисенка, вышедшего к людям. Подманить рыжего красавца мужчине помогла копченая колбаса, которую он любезно разбросал перед животным. Подробности – в нашем материале.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.