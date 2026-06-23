«Черное пятно» в тундре: на Ямале нефтяников через суд заставили чистить почву

На Ямале суд обязал нефтяников очистить почву после утечки у села Антипаюта. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа добилась судебного решения, обязывающего ООО «Новоуренгойская буровая компания» ликвидировать последствия экологического инцидента.

В районе села Антипаюта Тазовского района была зафиксирована утечка нефтесодержащей жидкости. Причиной загрязнения стала потеря герметичности резервуаров, принадлежащих компании. В результате содержимое емкостей попало на прилегающую территорию, что привело к порче почвы.

По итогам проверки прокурор подал иск с требованием обязать организацию восстановить земельный участок. Суд полностью удовлетворил исковые требования. Теперь компания обязана провести рекультивацию — вернуть почве плодородный слой и полностью ликвидировать последствия аварии. Это не первый подобный успех надзорного ведомства в текущем году.

В начале июня прокуратура также добилась через суд ликвидации незаконной горной выработки в Надымском районе, где предприятие вело добычу песка с 2020 по 2025 год без последующей рекультивации карьера.

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