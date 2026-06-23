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НовостиПроисшествия23 июня 2026 8:55

Ямал в огне: в Надымском районе бушуют шесть лесных пожаров, город накрыло смогом

На Ямале из-за лесных пожаров сгустился смог
Серафима Краснова
На Ямале из-за лесных пожаров сгустился смог.

На Ямале из-за лесных пожаров сгустился смог.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям стало известно, что в Надымском районе сложилась напряжённая обстановка с природными пожарами. В настоящее время в районе действуют шесть крупных возгораний на землях лесного фонда, общая площадь которых составляет 630 гектаров.

С начала пожароопасного сезона на территории муниципалитета было зарегистрировано 46 возгораний, из которых 40 уже удалось ликвидировать. Несмотря на то, что прямой угрозы населённым пунктам нет, из-за ветра в городе Надым и прилегающих поселениях наблюдается смог и ощущается сильный запах гари.

К тушению привлечены все возможные силы: формирования «Ямалспаса»; сотрудники Надымского лесхоза; противопожарная служба района.

В ближайшее время на помощь прибудут специалисты из Салехарда и Пуровского района. В связи с критической обстановкой в лесах введён четвёртый класс пожарной опасности.

Напомним, в районе действует полный запрет на разведение костров и проведение любых пожароопасных работ в необорудованных местах.

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