Фото: ГАИ ЯНАО.

В Надыме в понедельник, 22 июня, около 15:20 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека получили травмы. Авария случилась на нерегулируемом перекрестке проездов № 6 и № 1.

По данным управления Госавтоинспекции по ЯНАО, виновником столкновения стал водитель трактора МТЗ. При повороте налево он не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, который двигался по главной дороге. В результате удара пассажиры легковушки пострадали, им потребовалась медицинская помощь.

Стоит отметить, что эта авария стала одной из пяти, зарегистрированных на дорогах Ямала за прошедшие сутки. Статистика ГИБДД региона за текущий год остаётся напряжённой: зафиксировано уже 1812 ДТП, в которых погибли 10 человек и пострадали 130, включая 15 детей.

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