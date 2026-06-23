От «закладки» до колонии: уренгоец получил 6,5 лет за сбыт наркотиков

В Новом Уренгое суд отправил наркосбытчика в колонию за работу «закладчиком». Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Нового Уренгоя поддержала обвинение против накросбытчика, который был признан виновным в незаконном сбыте запрещенных средств. Мужчина действовал в составе организованной преступной группы и выполнял роль так называемого «закладчика».

По версии следствия, в январе 2026 года осужденный, используя современные технологии, получил от организатора координаты тайника с крупной партией наркотиков через мессенджер. Забрав запрещенные вещества, он разделил их: одну часть сразу же расфасовал и поместил в тайник для покупателя, а оставшуюся оставил на хранение в своем автомобиле с целью дальнейшей продажи.

Партию наркотиков изъяли сотрудники полиции уже позже. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил мужчину к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, в качестве дополнительного наказания суд назначил штраф в размере 200 тысяч рублей.

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