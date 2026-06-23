«Пошел купаться и исчез»: в Салехарде на городском пляже утонул мужчина

В Салехарде на городском пляже утонул мужчина. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Салехарде на реке Полябта произошла трагедия: утонул мужчина 1978 года рождения. По информации регионального управления МЧС, он отдыхал в компании друзей на городском пляже, после чего решил зайти в воду и пропал.

Близкие и очевидцы немедленно забили тревогу. Поисково-разыскные мероприятия, которые проводили сотрудники ОМВД по городу Салехарду, к сожалению, не дали результата в тот же день. Тело погибшего было обнаружено позже.

Тело погибшего нашёл очевидец, который сообщил в экстренные службы о мужчине без признаков жизни в районе городского пляжа.

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