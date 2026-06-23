Тьма над Лабытнанги: что стало причиной массового отключения света

В Лабытнанги из-за аварии на сетях массово отключили электричество. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Лабытнанги и прилегающем к нему микрорайоне Обском 23 июня произошло аварийное отключение электроэнергии. Как сообщили в пресс-службе администрации Приуральского района, специалисты оперативно установили причины сбоя и провели восстановительные работы.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды ресурсоснабжающие организации сначала перевели питание насосных станций на резервные источники. Подачу электричества потребителям возвращали поэтапно. Благодаря слаженным действиям ремонтных бригад, уже к 08:17 энергоснабжение было полностью восстановлено.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в ЯНАО за последнее время. Аналогичная ситуация произошла 15 июня в Салехарде, где перебои с электроснабжением затронули центральную часть города.

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