«Ямал» запускает дополнительный рейс в Тюмень: улететь на север можно с 27 июня

Из Тюмени в Новый Уренгой запустили дополнительный рейс с льготами для ямальцев. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Жители ЯНАО и гости округа получили новую возможность для путешествия. Авиакомпания «Ямал» объявила о вводе дополнительного рейса по маршруту Тюмень — Новый Уренгой.

Полёт состоится 27 июня 2026 года. Вылет из Тюмени запланирован на 06:40 утра. Главной особенностью этого рейса станет сохранение всех полагающихся жителям Ямала льгот.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, пассажиры смогут воспользоваться специальным тарифом по программе «Морошка», а также получить скидки для детей из многодетных семей.

Билеты на дополнительный рейс уже доступны для покупки на официальном сайте авиакомпании.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.