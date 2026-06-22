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НовостиОбщество22 июня 2026 11:31

«Ямал» запускает дополнительный рейс в Тюмень: улететь на север можно с 27 июня

Из Тюмени в Новый Уренгой запустили дополнительный рейс с льготами для ямальцев
Серафима Краснова
Из Тюмени в Новый Уренгой запустили дополнительный рейс с льготами для ямальцев.

Из Тюмени в Новый Уренгой запустили дополнительный рейс с льготами для ямальцев.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Жители ЯНАО и гости округа получили новую возможность для путешествия. Авиакомпания «Ямал» объявила о вводе дополнительного рейса по маршруту Тюмень — Новый Уренгой.

Полёт состоится 27 июня 2026 года. Вылет из Тюмени запланирован на 06:40 утра. Главной особенностью этого рейса станет сохранение всех полагающихся жителям Ямала льгот.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, пассажиры смогут воспользоваться специальным тарифом по программе «Морошка», а также получить скидки для детей из многодетных семей.

Билеты на дополнительный рейс уже доступны для покупки на официальном сайте авиакомпании.

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