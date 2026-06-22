«Пенсия нашлась»: прокуратура заставила фонд выплатить ямальцу 340 тысяч рублей

Прокуратура помогла ямальцу отсудить у пенсионного фонда 340 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Приуральском районе прокуратура восстановила права местного жителя на получение пенсии. Мужчина обратился с жалобой на то, что ему отказали в назначении выплат, не засчитав в трудовой стаж пять лет работы в Республики Крым.

Ведомство провело проверку и установило, что отказ Отделения Фонда пенсионного и социального страхования был неправомерным. Чтобы защитить интересы заявителя, прокуратура направила в суд иск с требованием включить указанные периоды работы в стаж и признать право на страховую пенсию.

Судебные инстанции трёх уровней, включая высшие, встали на сторону прокуратуры и признали иск обоснованным. Решение суда исполнено в полном объёме: мужчине назначена пенсия с ноября 2024 года и произведена доплата всех недополученных сумм, которые составили более 341 тысячи рублей.

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