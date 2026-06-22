Салехард остался без «Пятницы»: прокуратура добилась закрытия ресторана

В Салехарде по решению суда на 30 дней закрыли ресторан «Пятница». Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Деятельность ресторана в Салехарде была приостановлена после проверки прокуратуры. Специалисты провели проверку ресторана «Пятница» на предмет соблюдения законодательства при организации питания населения.

В ходе проверки были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам проверки прокурор возбудил в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ. Материалы дела были переданы в суд.

Решением Салехардского городского суда деятельность заведения по приготовлению пищи и напитков приостановлена на 30 суток.

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