Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2026 8:52

Салехард остался без «Пятницы»: прокуратура добилась закрытия ресторана

В Салехарде по решению суда на 30 дней закрыли ресторан «Пятница»
Серафима Краснова
В Салехарде по решению суда на 30 дней закрыли ресторан «Пятница».

В Салехарде по решению суда на 30 дней закрыли ресторан «Пятница».

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Деятельность ресторана в Салехарде была приостановлена после проверки прокуратуры. Специалисты провели проверку ресторана «Пятница» на предмет соблюдения законодательства при организации питания населения.

В ходе проверки были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам проверки прокурор возбудил в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ. Материалы дела были переданы в суд.

Решением Салехардского городского суда деятельность заведения по приготовлению пищи и напитков приостановлена на 30 суток.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.