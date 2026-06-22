«Наш священный долг — сберечь правду»: Артюхов обратился к ямальцам в День памяти и скорби

Фото: Дмитрий Артюхов, ВК.

В этот день, 22 июня, ровно 85 лет назад, началась Великая Отечественная война. Сегодня ямальцы несут цветы к мемориалам, зажигают тысячи свечей и готовятся присоединиться к Всероссийской минуте молчания, чтобы почтить подвиг народа как на фронте, так и в тылу.

К жителям региона обратился губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Он напомнил, что это одна из самых скорбных дат в истории страны.

Фото: Дмитрий Артюхов, ВК.

«22 июня – одна из самых трагических дат в истории нашей страны. День памяти и скорби. В этот день началась Великая Отечественная война, которая безжалостно разделила жизнь на «до» и «после». Она ворвалась в каждый дом, перечеркнула мирные планы, отняла миллионы жизней. У всех нас есть своя история потерь и свой герой. И мы храним память о тех годах, несем её в сердце и передаём нашим детям».

Он подчеркнул, что Ямал находился за тысячи километров от боёв, но дыхание войны коснулось и этих земель.

«Сегодня мы склоняем головы перед стойкостью поколения победителей. Перед теми, кто стоял насмерть в окопах, сгорал в танках, не пережил блокаду и оккупацию, кто сутками не отходил от станков в тылу. Наш священный долг – сберечь правду о той страшной войне, защитить память о наших героях. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам, труженикам тыла, вдовам и детям войны. Вечная слава павшим героям. Светлая память всем, кто не вернулся с полей сражений. Мы помним!».

Памятные мероприятия начались ещё накануне вечером и продолжились ранним утром. В Салехарде, Новом Уренгое и Надыме акция «Свеча памяти» стартовала в 04:00 и 06:00 утра — именно в часы нападения на СССР.

Фото: Дмитрий Артюхов, ВК.

На площадях Лабытнанги, Аксарки, Муравленко и Надыма развернулись масштабные инсталляции «Огненные картины войны». Жители выложили из тысяч зажжённых свечей символы Победы и слова благодарности поколению победителей. В Пуровском районе накануне прошёл вечер фронтовой поэзии «Не молчите, МуZы».

Днём в городах и посёлках Ямала проходят митинги. Торжественные церемонии возложения цветов к Вечному огню и памятникам состоятся в Губкинском, Яр-Сале, Мужах, Красноселькупе, Ноябрьске и Муравленко.

Главным событием Дня памяти и скорби станет Всероссийская минута молчания. Ровно в 14:15 по местному времени она будет объявлена на Пантеоне в Салехарде и у мемориалов в Надыме, Ноябрьске и других населённых пунктах округа.

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