Света не будет: в Лабытнанги объявили о плановом отключении электроэнергии

Жителей нескольких домов в Лабытнанги оставят без света 22 июня. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Лабытнанги в понедельник, 22 июня, временно отключат электричество. Как сообщили в ЕДДС Приуральского района, плановые работы по повышению надежности электроснабжения города пройдут до 12:00.

В этот период без света останутся: жилые дома на балках АТБ № 54, 55 и 56; дома № 9, 11, 12, 15, 17 и 18 на улице Ленина; дом № 16 на улице Октябрьской.

Кроме того, ограничения затронут объекты инфраструктуры: котельную Промбаза ОАО «Ямалкоммунэнерго», гараж ЖКХ ЯМАЛ, а также базовые станции операторов связи МТС и «Екатеринбург-2000».

Стоит отметить, что в соседнем Салехарде 19 июня уже происходило аварийное отключение электричества из-за грозы, однако к вечеру того же дня подача энергии была полностью восстановлена.

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