Водитель ВАЗа пострадал в ДТП на Ямале. Автомобилист не уступил дорогу иномарке

Фото: Госавтоинспекция Ямала. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Ноябрьске водитель ВАЗ не уступил дорогу и столкнулся с Kia, пострадавший госпитализирован.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром в субботу, 21 июня. По данным управления Госавтоинспекции по ЯНАО, авария случилась у дома №69 по улице Ленина. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ выезжал из жилой зоны и не предоставил преимущество в движении автомобилю Kia, что привело к столкновению.

В результате инцидента водитель отечественной легковушки получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Эта авария стала одной из пяти, зарегистрированных на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа за прошедшие сутки.

Статистика ГИБДД региона за текущий год остается тревожной: с начала 2026 года зафиксировано уже 1807 ДТП, в которых погибли 10 человек и пострадали 128, включая 15 детей. Стоит отметить, что накануне, 18 июня, в городе Надыме произошел другой инцидент: водитель Mercedes сбил ребенка-пешехода на улице Комсомольской, так как не убедился в безопасности маневра.

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