Лето на асфальте: в Салехарде перекрыли главные улицы на все лето из-за ремонта

В Салехарде перекрыли движение на семи улицах из-за дорожных работ. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Салехарде введено временное ограничение движения на нескольких ключевых участках уличной сети. Как сообщает городская администрация, перекрыты участки на улицах Горького, Объездной, Мира, Павлова, Пушкина, Республики и Свердлова, а также на бульваре Северное Сияние.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда, так как ограничения будут действовать в течение всего лета, а на некоторых участках — до августа.

Дорожные работы затронут разные районы города в разное время:

- Улица Горького: перекрыто с 1 по 30 июня в районе улицы Маяковского.

- Бульвар Северное Сияние: наиболее длительное ограничение.

- Участок за детским садом «Мамонтёнок» закрыт для проезда с 10 июня по 20 августа.

- Улица Павлова: движение ограничено с 13 июня по 2 августа на отрезке от улицы Глазкова.

- Улица Мира: работы ведутся с 15 июня по 15 июля в зоне между улицами Чубынина и Матросова.

- Улица Объездная: перекрытие в районе улицы Геологов действует с 15 июня по 15 июля.

- Улица Республики: участок в районе улицы Чубынина будет закрыт с 15 июня по 17 июля.

Кроме того, масштабный ремонт идёт и в соседнем Тарко-Сале. Там километровый участок улицы Совхозной полностью реконструируют: подрядчик уже снял старый асфальт и демонтирует бордюры, чтобы подготовить основание под новое покрытие.

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