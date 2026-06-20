Ветеран Ямала Александр Севрюков скончался на 69-м году жизни. Он преподавал уроки игры на гитаре

Ветеран Ямала, музыкант Александр Севрюков скончался на 69-м году жизни. Фото: администрация Надымского района

Ветеран Ямала Александр Иванович Севрюков скончался на 69-м году жизни. Печальную новость о кончине сообщили в администрации Надымского района.

Вся жизнь Александра Ивановича была посвящена музыке и детям. С 2001 по 2024 годы он преподавал уроки игры на гитаре в надымской Детской школе искусств №2, его любили ученики, уважали и ценили коллеги.

- С 2005 года Александр Иванович возглавлял оркестр гитаристов, а с 2006 года - методические объединения «Народные инструменты» и «Эстрадные инструменты и эстрадный вокал». Он создавал аранжировки, работал с ансамблями, владел разными инструментами и стремился привить молодежи и взрослым любовь к музыке, для чего организовал на базе школы рок-клуб, - написали в некрологе представители администрации Надымского района.

По словам коллег и учеников, Александр Иванович был добрым, внимательным, инициативным человеком с широким кругозором и большим сердцем. Ветеран Ямала воспитал несколько поколений талантливых музыкантов, которые стали профессионалами своего дела.

Редакция «Комсомольской правды – Ямал» приносит искренние соболезнования родным и близким Александра Ивановича.

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