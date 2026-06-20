В Ноябрьске самокатчик влетел в велосипедиста, а в Салехарде водитель авто улетел в канаву

Фото: ГИБДД ЯНАО

Сразу две дорожные аварии произошло накануне, 19 июня, на Ямале.

Около 5 часов 50 минут на 427 километре автодороги Сургут – Салехард водитель мотоцикла «Ямаха» не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. В результате аварии он получил травмы.

В Ноябрьске в тот же день около 9 часов, в районе д. 42 по ул. Ленина водитель электросамоката Kugoo ехал по велосипедной дорожке и столкнулся с водителем велосипеда. В результате аварии велосипедист получил травмы.

Всего же на дорогах Ямала с начала 2026 года зарегистрировано 1796 ДТП, в которых погибли 10 человек, 127 получили травмы, в т.ч. 15 детей.

БДИ!

В Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Водителям рекомендуют выбирать скорость с учетом дорожных и метеорологических условий. Пешеходам в темное время суток рекомендуют размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

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