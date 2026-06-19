Фото: администрация Надымского района

В Надыме изменился порядок провоза велосипедов и электросамокатов в автобусах. Это связано с тем, что муниципальное автотранспортное предприятие утвердило новые правила перевозок пассажиров и багажа в автобусах, в том числе средств индивидуальной мобильности.

Так, провезти велосипед на накопительных площадках в салоне автобуса можно при условии, что он не испачкают салон и одежду других пассажиров. При этом приоритет на размещение - у кресел-колясок маломобильных граждан и детских колясок.

В том случае, если размещение велосипеда или электросамоката будет мешать пассажирам при входе и выходе в автобус, водитель вправе отказать пассажиру в провозе его средства передвижения.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме открылся пункт проката велосипедов и самокатов.

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