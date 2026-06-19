Энергетики сдали более 50 литров крови в рамках донорской акции

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В регионах Западной Сибири прошла пятая донорская акция «Одной крови». В течение недели энергетики «Россети Тюмень» сдали более 50 литров крови для медучреждений Тюмени, Ишима, Тобольска, Нефтеюганска, Нягани, Урая, Нижневартовска, Сургута, Когалыма, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Большинство доноров компании – обладатели самой распространенной и востребованной в России II группы крови с положительным резус-фактором. 10% участников акции - носители «универсальной» I группы с отрицательным резус-фактором. Такую кровь в экстренных ситуациях можно переливать любому пациенту. Всего в 11 городах Западной Сибири участниками проекта стали 155 доноров, из которых более 30 – впервые присоединились к инициативе.

В системообразующей сетевой организации рассказали: часть сотрудников зарегистрировалась в качестве доноров костного мозга, что поможет спасти жизни онкопациентов.

- Люди часто боятся становиться донорами костного мозга, путая его со спинным. На самом деле костный мозг является органом кроветворения: производится клетками крови и формирует иммунную систему. Самый распространенный способ его получения – сдача гомопоэтических клеток из вены. Процедура похожа на обычную донацию, но занимает больше времени, – уточнил заведующий отделением переливания крови, врач-трансфузиолог Ноябрьской ЦГБ Константин Кашин.

Благотворительная акция состоялась под эгидой Года единства народов России и стала символом объединения и солидарности разных национальностей в вопросе помощи нуждающимся.

Энергетики системообразующей территориальной сетевой организации регулярно оказывают помощь благотворительным организациям. Около 1000 работников «Россети Тюмень» ежегодно становятся волонтерами на различных мероприятиях. Только за 2025 год энергетики поддержали более трех десятков муниципальных, региональных и федеральных инициатив.