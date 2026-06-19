Дмитрий Артюхов обсудил с министром труда и соцзащиты РФ соцподдержку граждан и кадровую политику Ямала

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов встретился в Салехарде с главой Министерства труда и соцзащиты России Антоном Котяковым. Основными темами для обсуждений стали социальная поддержка граждан, демография и обеспечение экономики региона кадрами.

Во время встречи Антон Котяков отметил, что Ямал - один из самых демографически благополучных регионов.

- Вы - один из первых субъектов Российской Федерации, где была принята региональная демографическая программа. И это дало свои результаты. Сегодня рождаемость в регионе одна из самых высоких по стране, - подчеркнул он.

Отдельно губернатор и министр остановились на вопросах комплексной поддержки семей с детьми. Только по линии соцзащиты населения для них предусмотрено более 30 различных выплат и льгот.

- Забота о семьях с детьми - ключевой приоритет Ямала. Мы выстроили комплексную экосистему и создаем в регионе лучшую территорию детства. Эта работа начинается с планирования семьи и ведет ребенка по всем этапам взросления: от современной медицины и доступного образования до возможностей в спорте и системе воспитания, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Лучшее доказательство этого - стабильный рост числа многодетных семей. Сегодня это каждая четвертая семья.

Говоря об обеспечении региона кадрами, Антон Котяков подчеркнул, что Ямал показывает один из самых низких уровней безработицы в стране - 1,1%, поэтому ключевой акцент нужно сделать на молодежь: создать привлекательные условия для уже живущих здесь ребят и программы привлечения новых специалистов.

- Сейчас на Ямале сразу десять колледжей занимают высокие места в рейтингах трудоустройства. Это результат комплексной работы с компаниями. Благоприятную ситуацию на рынке труда региона подтверждает и статистика, - заключил Котяков.

Также во время визита в Салехард Антон Котяков посетил центр соцобслуживания населения «Доверие» и Ямальский многопрофильный колледж. Их руководство презентовало министру свои самые лучшие практики.

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