Глава Муравленко проверила строительство поликлиники и ремонт улицы Нефтяников

Фото: Елена Молдован

Глава Муравленко Елена Молдован проверила, как продвигаются строительство поликлиники и ремонт улицы Нефтяников.

Так, в поликлиническом комплексе продолжаются активные работы. Внутри - чистовая отделка, монтаж инженерных систем, установка дверей. Снаружи рабочие практически завершили фасад и сейчас занимаются благоустройством прилегающей территории.

- Строительство объекта держим на особом контроле, - подчеркнула Елена Молдован.

Фото: Елена Молдован

На улице Нефтяников развернулись не менее масштабные работы. Проект комплексный и разработан по просьбе жителей: здесь обновят дорожное покрытие, обустроят два новых выезда из Уютного, добавят тротуары с велодорожкой и удобные заезды.

Завершить благоустройство планируется до конца августа, а пока подрядчик занимается устройством основания из плит.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Муравленко утвердили график промывки водоводов и сетей тепловодоснабжения на 2026 год.

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