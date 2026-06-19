Салехардец перебрал со спиртным и до смерти забил сожительницу

Фото предоставлено КП

Салехардец по пьяни забил сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 16 июня в одной из квартир Салехарда, когда обвиняемый перебрал со спиртным и пустил в ход кулаки.

- Находясь в алкогольном опьянении, он нанес сожительнице множество ударов руками и ногами по различным частям тела. Она скончалась на месте еще до приезда скорой помощи, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас мужчина находится под стражей и обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что салехардец схватил нож и зарезал родного дядю. В момент происшествия оба были пьяны.

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