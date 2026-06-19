Надымские дороги оказались не в лучшем состоянии

Фото: администрация Надымского района

Надымские депутаты, общественники, представители правоохранительных органов, профильных служб и организаций проверили состояние улично-дорожной сети. Об этом сообщили в районной администрации.

В центре внимания рабочей группы - уборка дорог, обочин и тротуаров от мусора, нанесение разметки и окрашивание бордюров, ямочный ремонт. Объехав город, они нашли ряд замечаний.

- Представителям подрядчика сделан ряд замечаний, которые должны быть устранены к следующей проверке, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Надымского района

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что дорожники приступили к асфальтированию трассы Надым - Салехард. Работы пройдут в два этапа: сначала специалисты укрепят участки в щебне, а затем уложат асфальтобетон. Параллельно идет устранение просадок на уже заасфальтированных отрезках.

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