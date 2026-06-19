Фото: администрация Лабытнанги

Luxury Cover Band и «Нестройные» выступят на праздновании 158-летия Лабытнанги. Об этом сообщили в управлении культуры Приуральского района.

Артисты споют 12 июня на площади В. Нака. Выступление «Нестройных» продлится не менее полутора часов, а время выхода на сцену Luxury Cover Band станет известно толко ближе к празднику.

На следующий день «Нестройные» дадут концерт в Харпе, где отметят 58-летие поселка. Концерт состоится возле дома культуры «Сияние Севера».

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде на Дне молодежи выступит электронный музыкант BIICLA («LA» в его имени не Лос-Анджелес, как думают многие, а Лабытнанги, откуда он родом). Компанию ему составят молодой артист Мартин, который недавно вошел в рейтинг Forbes «30 до 30», и команда «Казаки делают хиты» с популярными каверами в фолк-обработке.

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