В Салехарде начался ремонт улицы Матросова. В порядок приведут почти километр дороги

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде начался ремонт улицы Матросова. Об этом рассказали в городской администрации.

Подрядчик приведет в порядок участок протяженностью 993 метра - от улицы Республики до улицы Губкина. Сначала рабочие заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия и бортовые камни, а затем восстановит дорожные знаки и нанесут разметку.

Обращаем внимание, что на время работ данный участок будет полностью закрыт для автотранспорта.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что Госстройнадзор проверил, как в Салехарде продвигается ремонт улицы Объездная. Проводимые работы - это часть масштабной дорожной кампании, в рамках которой в городе обновят почти семь километров асфальта.

Сейчас рабочие занимаются устройством земляного полотна и переустройством инженерных коммуникаций, далее в планах - монтаж водопропускной трубы. Одновременно специалисты переустраивают воздушные и кабельные линии электропередачи, готовятся к обновлению участка городского водопровода. Существующие стальные трубы заменят современными полиэтиленовым, с более длительным сроком годности.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.